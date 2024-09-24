بايدن: الدبلوماسية السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسماح لسكان الحدود اللبنانية الإسرائيلية بالعودة لمنازلهم

اشار الرئيس الاميركي جو بايدن الى اننا سنواصل العمل على الحد من التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية، واعتبر بان الانسحاب من أفغانستان كان قرارا صائبا بعد أن فقدنا مئات من جنودنا.

واوضح بايدن في كلمة له في الامم المتحدة، بان هناك العديد من التحديات في أوكرانيا وغزة وأفغانستان والسودان وغيرها من المناطق، ولفت الى ان قيم الديمقراطية تتعرض للخطر وسط الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم. ولفت الى ان روسيا غزت أوكرانيا ولكننا لم نقف متفرجين إزاء هذا الأمر وقدمنا دعما إنسانيا وأمنيا إلى أوكرانيا.

وشدد بايدن على ان أي دولة من حقها أن تضمن عدم تكرار أهوال 7 تشرين الاول التي ارتكبتها حماس، وانا أعمل مع قطر ومصر من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وآن الأوان لإعادة الاسرى ووقف الحرب.

واكد الرئيس الاميركي بان الدبلوماسية السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسماح لسكان الحدود اللبنانية الإسرائيلية بالعودة لمنازلهم، ونحن نعمل على التوصل لحل دبلوماسي بشأن التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. واوضح بان التقدم نحو السلام سيضعنا في موقف أقوى لمواجهة التهديد الذي تشكله إيران.

وتابع "بعد 50 عاما من خدمتي في العمل العام حان الوقت أمام أجيال جديدة أن تتولى المسؤولية".