بالفيديو: إصابة إعلامي لبناني بقصف إسرائيلي خلال بث مباشر

القاهرة - كتب محمد نسيم - تعرض إعلامي لبناني، مساء الاثنين 23 سبتمبر 2024 ، لإصابة على الهواء مباشرة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مكان وجوده بمنطقة البقاع شرق لبنان.

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وأظهر مقطع فيديو يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إصابة الإعلامي والمحلل السياسي فادي بودية على الهواء مباشرة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف بلدة تمنين التحتا في قضاء بعلبك شرق لبنان.

ووفق وكالة الاناضول فإن بودية أصيب بجروح طفيفة نتيجة غارة وقعت أثناء إجرائه لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية، ما تسببت أيضا بأضرار مادية طالت منزله.

ومنذ صباح الاثنين، يتعرض لبنان لموجة قصف غير مسبوقة يشنها الجيش الإسرائيلي ضد مناطق في جنوب وشرق البلاد، أدت إلى مقتل نحو 274 شخصا وأكثر من ألف جريح بينهم نساء وأطفال، بحسب حصيلة رسمية غير نهائية.

المصدر : وكالات