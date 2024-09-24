الجامعة اللبنانية مدّدت الإقفال في كافة كلياتها ومعاهدها حتى 30 أيلول الجاري

أعلنت الجامعة اللبنانية، أنه "نظراً لاستمرار الاعتداءات الاسرائيلية وحرصا على سلامة الطلاب و العاملين في الجامعة اللبنانية، يعلن رئيس الجامعة وقف الدراسة والأعمال الإدارية في كافة كليات ومعاهد وفروع الجامعة حتى صباح يوم الاثنين الواقع فيه 30 أيلول الجاري".
وذكر الإدارة، أن "رئاسة الجامعة، إذ تدعو بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والسلامة لجميع المواطنين، ستصدر بيانات لاحقة وفقاً للتطورات".
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