ترأس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض اجتماعاً ضمّ رئيس تجمع الشركات المستوردة مارون الشماس وممثل موزعي المحروقات فادي ابوشقرا وامين سرّ المحطات حسن جعفر، وبحثوا وضع قطاع المحروقات في ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي.
ويُطمئن فيّاض المواطنين الى توافر الاحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية على المدى المتوسط مؤكداً ان "لا ازمة بنزين او مازوت"، ومتمنياً "عدم التهافت على محطات التوزيع".
وطلب فيّاض من الحاضرين "اعطاء الاولوية لمناطق الجنوب لتعويض النقص الذي حصل بالامس, والذي نتج عن الزحمة الخانقة على الخط الساحلي ما منع الصهاريج من تسليم حمولتها الى المحطات".
كانت هذه تفاصيل خبر فياض طمأن اللبنانيين عن توافر الاحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية: لعدم التهافت على محطات التوزيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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