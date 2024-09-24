"حزب الله": قصفنا مستعمرة روش بينا وقاعدة شمشون بصواريخ "فادي 3"

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الثّلثاء، مستعمرة روش بينا بصليات ‏صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا أيضًا قاعدة شمشون (مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليميّة) بصواريخ فادي 3".