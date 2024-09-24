أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، "استشهاد ستّة أشخاص وإصابة خمسة عشر شخصًا بجروح، في حصيلة أوّليّة لغارة العدو الإسرائيلي اليوم على الغبيري في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 6 شهداء و15 جريحًا في حصيلة أولية للغارة على الغبيري في الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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