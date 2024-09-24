إذاعة الجيش الإسرائيلي: هدف الهجوم في بيروت هو رئيس المنظومة الصاروخية في "حزب الله" إبراهيم قبيسي

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "هدف الهجوم في بيروت هو رئيس المنظومة الصّاروخيّة في "حزب الله" إبراهيم قبيسي".

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفّذ، قبل قليل، غارةً جوّيّةً في منطقة الغبيري في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت. وزعم المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي بأنّ "الجيش شنّ غارةً بشكل محدّد في منطقة بيروت".

وأشارت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدرين أمنيّين، إلى "مقتل شخص واحد على الأقل، في الغارة الإسرائيليّة". فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن عن مصدر عسكري إسرائيلي، أنّه "تمّت محاولة اغتيال قيادي رفيع في "حزب الله" في بيروت، وأنّ النّتائج لم تتّضح بعد".