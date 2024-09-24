الأبيض قرر إقفال الحضانات حتى نهاية الأسبوع على جميع الأراضي اللبنانية

أعلن وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، في بيان، "نظرًا لتمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتحسّبًا من التّطوّرات، قراره إقفال جميع حضانات الأطفال حتّى نهاية الأسبوع على جميع الأراضي اللّبنانيّة".

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