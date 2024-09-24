إذاعة الجيش الإسرائيلي: محاولة اغتيال قيادي رفيع في بيروت والنتائج لم تتضح بعد

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن عن مصدر عسكري إسرائيلي، عن "محاولة اغتيال قيادي رفيع في حزب الله في بيروت"، موضحة أن "النتائج لم تتضح بعد".

وكان المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن، في تصريح، أنّ "الجيش الإسرائيلي شنّ غارة بشكل محدّد في منطقة بيروت".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد نفذ، قبل قليل، غارة جوية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية.