شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: توصيات "الأعلى للإعلام" تدشن مرحلة جديدة من الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وما تم إطلاقة بما يعرف بمبادرة "التنظيم الذاتي"، مؤكدا أن هذه التوصيات ترسم عهدًا جديدًا للإعلام في مصر، وتحقق الانضباط في المشهد الإعلامي المصري، بما يحقق مصالح المهنة والمجتمع ويحمي الأمن القومي للبلاد.

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن توصيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعكس رؤية الدولة وجهودها المبذولة في مساعيها نحو تحقيق متطلبات الجمهور، وترسخ المبادئ والمعايير الأخلاقية والمهنية المتفق عليها، والتي تضمن للإعلام المصري أداء رسالته الإعلامية دون التعدي على حقوق الأفراد أو المجتمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توصيات التنظيم الذاتي للإعلام، تعد بداية جديدة نحو عهد جديد من العمل الإعلامي، وضبط أداء البرامج الحوارية والرياضية، للنهوض بها، في ظل التحديات الحالية، بما سينعكس على الأجيال الجديدة لصناعة كوادر إعلامية حقيقية صاحبة هدف ورؤية يحتذي بهم في مجال الإعلام الهادف.

وشدد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد على أن الإعلام يمثل وسيلة ذات أهمية كبيرة لتنظيم الوعي في المجتمع، ومن ثم فهو يمثل ركيزة أساسية في النسيج الاجتماعي للمجتمعات ومظهرا من مظاهر تقدمها يعكس مدى مساهمة أفراد المجتمع في بناء وتنمية ونهضة الوطن، ومن ثم يأتي اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية ومساعيهما الحثيثة لتطوير المنظومة الإعلامية وضبط المشهد الإعلامي في مصر.