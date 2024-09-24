محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور الجامعة في توعية وتثقيف الشباب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على أهمية دور جامعة بورسعيد في مواصلة تقديم التوعية والتثقيف للشباب.

وهنأ المحافظ، خلال حضوره اجتماع مجلس الجامعة، الدكتور شريف صالح، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بتعيينه رئيسا لجامعة بورسعيد وذلك لمدة أربع أعوام مقبلة، متمنيا له التوفيق والنجاح وأن تواصل جامعة بورسعيد التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

وأكد المحافظ تعاون جامعة بورسعيد المتواصل لدعم خطط التنمية للعديد من الملفات، معربا عن اعتزازه وتقديره لدور جامعة بورسعيد منارة العلم ودورها في دعم العديد من المشروعات التنموية ببورسعيد، والتي تعد شريكًا رئيسيًا في خطة التنمية المستدامة بالمحافظة.