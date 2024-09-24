محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بمدينة أهالينا 1 بحي السلام أول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بحضور غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، القافلة التنموية الطبية الشاملة التي نفذها قطاع شئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بجامعة عين شمس بالمركز الطبي بمدينة أهالينا 1 بحي السلام أول ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

شهد القافلة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وثمن محافظ القاهرة، دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق في إطار سعي الدولة لتغيير حياتهم للأفضل.

كما أشاد محافظ القاهرة، بالدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في مجال رفع المستوى الصحي للمواطنين والمشاركة في المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

القافلة التي يتم تنفيذها بمشروع أهالينا 1 الذي نفذته الدولة بديل المناطق غير الآمنة شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين تلقوا الخدمة الطبية وحصلوا على الأدوية بالمجان حيث تضمنت القافلة تخصصات الباطنة والرمد والأطفال والصدر والنساء والقلب والجلدية والعظام والأطفال والأنف والأذن وقياسات الضغط والسكر مع تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية.

وتضمنت القافلة، عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة، وسيارات خدمات مكاتب الصحة المتنقلة التي تقدم التطعيمات، وشهادات المواليد لأول مرة، وشهادات الوفاة، وتطعيمات المسافرين، كما شاركت وزارة التخطيط في القافلة بسيارات خدمات مصر التي تقدم خدمات التأمينات الاجتماعية، والشهر العقاري والتوثيق.