روسيا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان: خطر اندلاع الحرب مرتفع جدا

الشارقة - اميمة ياسر - نصحت روسيا رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان، منوهة أن «خطر اندلاع الحرب حرب واسعة بين لبنان وإسرائيل مرتفع للغاية».

وقال السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، صباح الثلاثاء: «ننصح مواطنينا بتجنب السفر إلى لبنان والموجودين بمغادرة لبنان، وخطر اندلاع حرب واسعة بين لبنان وإسرائيل مرتفع للغاية».

وأشار إلى أن السفارة الروسية تذكر جميع المواطنين الروس بإمكانية مغادرة لبنان طالما أن هناك رحلات تجارية.

وأوصى المواطنين الروس باتباع تعليمات السلطات المحلية لضمان إجراءات السلامة الخاصة بهم، مضيفًا: «في الوقت نفسه، نذكركم أنه لا يزال المطار في لبنان يعمل، ولدى كل شخص فرصة لمغادرة البلاد».

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي يوم الاثنين، على لبنان حيث نفذ جيش الاحتلال غارات مكثفة وصل عددها إلى نحو 1300 غارة على بلدات جنوبية، وطال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وتعد العمليات الإسرائيلية يوم الاثنين 23 سبتمبر في لبنان، أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي تفجرت في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.