أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الثّلثاء، معسكر إلياكيم التّابع لقيادة ‏المنطقة الشّمالية جنوب حيفا، بصلية من صواريخ فادي 2".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا معسكر إلياكيم التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصواريخ "فادي 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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