أعلنت ​وزارة الصناعة​ في بيان، أنّ "على الرّغم من الحالة الاستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد، والّتي تنعكس سلبًا على تنقّل العاملين في الإدارة المركزيّة والمصالح الإقليميّة، فهي تؤمّن للصّناعيّين وأصحاب العلاقة في مراكزها كافّة، الخدمات المتعلّقة بالشّهادات الصّناعيّة وإفادات الاستيراد والتّصدير، وذلك حرصًا منها على ديمومة العمل في المرافق العامّة، وضمانًا لسير الدّورة الاقتصاديّة والإنتاجية الّتي يعوّل المواطنون عليها، من أجل تأمين الأدوية والمستلزمات الطبيّة والاستشفائيّة والغذائيّة والحاجات الضّروريّة اليوميّة للسّوق المحليّة؛ ولتلبية مستلزمات العقود الخارجيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة: نؤمن الخدمات بالإدارة المركزية والمصالح الإقليمية لضمان سير الدورة الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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