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وزارة الصناعة: نؤمن الخدمات بالإدارة المركزية والمصالح الإقليمية لضمان سير الدورة الاقتصادية

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أعلنت ​وزارة الصناعة​ في بيان، أنّ "على الرّغم من الحالة الاستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد، والّتي تنعكس سلبًا على تنقّل العاملين في الإدارة المركزيّة والمصالح الإقليميّة، فهي تؤمّن للصّناعيّين وأصحاب العلاقة في مراكزها كافّة، الخدمات المتعلّقة بالشّهادات الصّناعيّة وإفادات الاستيراد والتّصدير، وذلك حرصًا منها على ديمومة العمل في المرافق العامّة، وضمانًا لسير الدّورة الاقتصاديّة والإنتاجية الّتي يعوّل المواطنون عليها، من أجل تأمين الأدوية والمستلزمات الطبيّة والاستشفائيّة والغذائيّة والحاجات الضّروريّة اليوميّة للسّوق المحليّة؛ ولتلبية مستلزمات العقود الخارجيّة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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