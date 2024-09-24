سوليفان: أفضل سبيل لإعادة سكان شمال إسرائيل الحل الدبلوماسي وهو ما سنعمل عليه هذا الأسبوع

اشار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لـ"إم إس إن بي سي"، الى أن "الرئيس الامركي جو بايدن عازم على التوصل لوقف إطلاق النار بغزة"، لافتا الى أن "بايدن سيبحث مع زعماء آخرين وقف إطلاق النار وتجنب حرب شاملة بالشرق الأوسط".
ورأى أن "أفضل سبيل لإعادة سكان شمال إسرائيل الحل الدبلوماسي وهو ما سنعمل عليه هذا الأسبوع".
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