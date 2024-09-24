أكّد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، في تصريح لـ"النشرة"، "إلغاء جميع الرّحلات الجوّيّة من لبنان وإليه، باستثناء طيران الشرق الأوسط والطيران الإيراني".

كانت هذه تفاصيل خبر الحسن لـ"النشرة": إلغاء جميع الرحلات الجوية باستثناء "طيران الشرق الأوسط" والطيران الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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