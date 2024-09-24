"حزب الله": لعدم فتح أو تداول "باركود" على مناشير يلقيها العدو في البقاع لأنه خطير جدًا

أعلنت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله"، في بيان، أنّ "العدو الصّهيوني يقوم بإلقاء مناشير عليها "باركود" في مناطق البقاع، وقد يعمد إلى إرسالها في أماكن أخرى".

وطلبت "عدم فتح الـ"باركود" أو تداوله، بل يجب عليكم تلفه مباشرةً، لأنّه خطير جدًّا، ويقوم بسحب كلّ المعلومات الموجودة لديكم، وهو كود مؤذٍ لسلامتكم. الرّجاء أخذ الحيطة والحذر".