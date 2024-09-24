رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن نمنح "حزب الله" هدنة وسنسرّع اليوم وتيرة عملياتنا الهجومية ونعززها

أكّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، "أننا لن نمنح حزب الله هدنة وعلينا الاستمرار بكل قوة"، معلنًا "أننا سنسرع اليوم وتيرة عملياتنا الهجومية ونعززها". واشار الى أن "الوضع الراهن يستوجب استمرار العملية بشكل متعاظم على كل الجبهات".
وكان قد بدأ أمس الإثنين، عدوان جوّي إسرائيلي واسع النّطاق، أَطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "سهام الشمال"، شمل شن أكثر من 1300 غارة على جنوب لبنان والبقاع، ما تسبّب حتّى السّاعة بسقوط نحو 558 شهيدًا وأكثر من 1835 جريحًا، بينهم أطفال ونساء.
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