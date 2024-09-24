اشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الى أن "لبنان يتعرّض اليوم لأكبر حملة تهجير وقتل وإجرام وهذه فرصتنا للوحدة الوطنية"، مؤكدا أن "مخزون المواد الغذائيّة تكفينا 3 إلى 4 أشهر والمحروقات متوفّرة، ولا أعتقد أنّ المرفق البحري سيتعطّل وبالتالي الاستيراد والتصدير على ما يُرام فلا داعٍ للهلع لأنّ هذا ما يخلق المشكل".

كانت هذه تفاصيل خبر سلام: المواد الغذائيّة والمحروقات متوفّرة والاستيراد والتصدير على ما يُرام فلا داعي للهلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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