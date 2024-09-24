حزب المؤتمر: "بداية جديدة" تستهدف تعزيز القدرات البشرية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

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أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مبادرة "بداية جديدة" التي أطلقتها الحكومة المصرية لتطوير قدرات الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحياة الكريمة لكل المواطنين.



وأوضح حزب المؤتمر، أن مبادرة "بداية جديدة" تسعى إلى تقديم دعم شامل للمواطنين من خلال برامج تنموية متكاملة تستهدف تعزيز القدرات البشرية وتحسين مستوى التعليم والصحة والتأهيل المهني.



وأكد حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة في سبيل تحسين فرص العمل وزيادة الدخل، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل معدلات البطالة والفقر.



وأشار حزب المؤتمر، أن المبادرة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، حيث توفر فرصًا عادلة لجميع الفئات، بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعزز من مشاركة الجميع في بناء مستقبل مصر.



وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية، من خلال هذه المبادرة، تواصل التزامها بتوفير حياة كريمة للمواطنين وضمان حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والمسكن.



وشدد حزب المؤتمر، أهمية تكاتف كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها، مؤكداً أن "بداية جديدة" ليست فقط مشروعًا تنمويًا، بل رؤية متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع متقدم ومزدهر يقوم على مبادئ العدالة والمساواة.

واختتم حزب المؤتمر بيانه، بتأكيد أن "بداية جديدة" تمثل فرصة مهمة لكل المصريين للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة، داعيًا الجميع إلى المشاركة الفعّالة لتحقيق رؤية مصر 2030.