شكرا لقرائتكم خبر عن 3 برامج فرعية تحكم خطة عمل المبادرة الرئاسية بداية جديدة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تأتي المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان كأحد المحاور المهمة ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية، مما يعكس رؤية القيادة السياسية في مصر نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، والتي تستهدف تكثيف عمل الجهات الحكومية، والجهات الشريكة؛ من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية المصرية الحقيقية.

ويتضمن المشروع إطلاق ثلاثة برامج فرعية موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها؛ بدءًا من برامج الأطفال حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، والتي تشمل الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية، فضلاً عن إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء كوادر العاملين بها، يليها برامج للفئات العمرية من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، وتتضمن برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وصولاً لبرامج الكبار من سن 18 إلى 65 عاما وما فوق، وتشمل برامج تدريبية ورفع القدرات لتأهيل الأفراد.

ويستهدف المشروع القومي للتنمية البشرية رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تتضمن: (الأم والجنين، والأطفال، والشباب، والكبار، وكبار السن ما فوق 65 عاما، وتحسين جميع مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمختلف أعمارهم).