شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يفتتح مدرسة الشهيد شريف العبد بأبو حمص بالبحيرة بعد إعادة تأهيلها والان مع تفاصيل الخبر

ضمن جهود تنفيذ مبادرة "ايد واحدة" التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وبالتزامن مع عودة الطلاب لصفوف الدراسة وانطلاق السنة الدراسية الجديدة افتتح التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي من مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف وQNB مدرسة الشهيد شريف العبد بقريه كوم القناطر مركز ابو حمص بمحافظة البحيرة وذلك بعد رفع كفاءة منشآتها بشكل كامل.



وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الناجحة بين الجانبين وتعزيزاً لجهودهما لدعم المنظومة التعليمية لاسيما في القري التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ونظراً لما يحتله هذا القطاع من مكانة هامة في رؤية مصر 2030.

وقد شمل دعم QNB بالتعاون مع صناع الخير تمويل أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمدرسة العبد بقريه كوم القناطر مركز ابو حمص بما في ذلك تجديد الفصول الدراسية، والمعامل، والمكاتب الإدارية، والمكتبة، والمصلى.



وبهذه المناسبة، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB عن تقديره للتعاون القائم مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، مشيداً بدورها الهام في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.



وأعرب عن فخره بهذه المبادرات النوعية التي تعكس نجاح استراتيجية البنك في مجال المسؤولية المجتمعية والتي يمثل التعليم أحد ركائزها بوصفه أحد الوسائل الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.



ومن جانبه أكد اني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة تؤمن بأهمية مواصلة التعاون مع QNB الذي اشتملت المرحلة الأولى منه على توزيع 570 منحة دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين ضمن مبادرة تكافؤ، بما يدعم سوق العمل لاحقاً بأفضل المهارات.



يأتي هذا النشاط ضمن جهود مؤسسات التحالف الوطني المستمرة ضمن حملة ايد واحدة والتي تهدف تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.



التحالف الوطني يفتتح مدرسة الشهيد شريف العبد بأبو حمص بالبحيرة 4



التحالف الوطني يفتتح مدرسة الشهيد شريف العبد بأبو حمص بالبحيرة 3



2 التحالف الوطني يفتتح مدرسة الشهيد شريف العبد بأبو حمص بالبحيرة



التحالف الوطني يفتتح مدرسة الشهيد شريف العبد بأبو حمص بالبحيرة 1