شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عبدالجواد: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل اعتراف بنجاح تجربة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل هذا العام والتي تعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، يعد اعتراف دولي بنجاح التجربة المصرية في دعم وتمكين الشباب وتعزيز تفاعلهم مع صناع القرار العالميين، كما أن تلك الخطوة تعد فرصة هامة لتعزيز دور الشباب المصري والدولي في القضايا العالمية، كما أنها تشير إلى التزام مصر بتقديم منصات شبابية عالمية تساهم في صنع القرار وبناء المستقبل.

وأضاف «عبدالجواد»، أن تلك مشاركة تمثل أيضًا خطوة على طريق اهتمام الدولة بالشباب منذ عام 2016، وتأتي هذه المشاركة الخامسة لتدل على وعي كامل ورؤية لكل المشاكل التي تواجه مصر والعالم، موضحا أن المشاركة هي ترجمة الجهود المصرية المبذولة في ملف الشباب وتمكينهم خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية رائدة لتمكين الشباب من جميع أنحاء العالم، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنظيم هذا المنتدى بشكل مستمر في إطار اهتمامها بدعم الشباب وتمكينهم وتأهيلهم.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المشاركة تُظهر أهمية الشباب كقوة دافعة للتغيير والابتكار على مستوى العالم، وهي فرصة لتطوير مهاراتهم وتعزيز تفاعلهم مع القضايا العالمية، موضحا أن تلك المشاركة تساهم في تعزيز الحوار والتواصل بين الأجيال وتمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار، ومن ثم تصبح نقطة تحول في نشر ثقافة التطوع وتعزيز الروابط بين الشعوب، مؤكدا أن منتدى شباب العالم، تجربة أثبتت نفسها على المستوى الدولي بقوة واعتمدتها الأمم المتحدة كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب بعدما انعقدت 5 نسخ للمنتدى بمشاركة شباب من جميع الدول.

وأشار «عبدالجواد»، إلى أن مصر نجحت في تقديم نموذج مبتكر في دعم الشباب، سواء من خلال المنتدى أو المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تأهيلهم وتمكينهم، كما أن حضور الشباب المصري في قمة المستقبل يمثل انعكاسًا لالتزام الدولة العميق بتحفيز الطاقات الشابة، وتعزيز دورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن منتدى شباب العالم دائما ما يقدم رؤى الشباب حول التحديات العالمية مثل الأمن والسلام الدوليين، التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، وبالتالي يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

