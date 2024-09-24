شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تدين الهجوم الإسرائيلى الغاشم على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الهجوم الإسرائيلي الغاشم على لبنان، والذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى جراء آلة القتل الوحشية الإسرائيلية.

وإذ تستنكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استمرار الصمت العالمي تجاه جرائم القتل الجماعي الذي يرتكبها النظام الإسرائيلي بما يهدد باشتعال المنطقة ووأد أية آمال نحو عملية السلام، فإنها تؤكد دعمها لموقف القيادة السياسية المصرية الذي نبه منذ ما يقرب من عام من خطورة ترك العمليات العسكرية تتوسع دون ردع ووقف لإراقة الدماء الإنسانية.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب أن ما يحدث اليوم من مشاهد الدمار والقتل والترويع هو الوقود الذي تتغذى عليه تيارات الكراهية ودعاة الحروب، وهو ما يستلزم من الضمير الإنساني في العالم كله التدخل لإنقاذ الإقليم من رائحة الموت والدماء.