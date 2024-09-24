كلاس طلب من الأندية والاتحادات والجمعيات الكشفية والشبابية الانخراط بعملية الإغاثة الأهلية

طلب وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، في تعميم، من الأندية والاتحادات والجمعيّات الكشفيّة والشّبابيّة وجمعيّات بيوت الشّباب والاتحادات والجمعيّات والأندية الرّياضيّة، "الانخراط في عمليّة الإغاثة الأهليّة كلّ بحسب قدراته"، متمنّيًا على الجميع "وضع إمكانيّاتهم وقدراتهم وكوادرهم في خدمة أهلنا، وفتح الأماكن والمساحات الممكن استعمالها لإيواء النّازحين، والمساهمة في احتضانهم وتأمين التّسهيلات اللّازمة لهم".

وأوعز إلى المؤسّسة العامّة للمنشآت الشّبابيّة والكشفيّة والرّياضيّة "وضع منشآتها، ولا سيّما المدينة الرياضية والمدينة الكشفيّة في سمار جبيل، تحت تصرّف الأهل النّازحين من الجنوب"، متمنّيًا أن "تنتهي الاعتداءات الإسرائيليّة، وتتوقّف جرائم الإبادة الّتي يتعرّض لها اللّبنانيّون ويصحو الضّمير الإنساني من صمته".