مارون أشرف على توزيع نازحين على مدارس صغبين والجوار وتأمين المستلزمات المطلوبة

أشرف النّائب ​شربل مارون​ على توزيع نازحين من قرى وبلدات البقاع الغربي على مدارس صغبين والجوار، حيث تمّ تأمين المستلزمات المطلوبة لحالة التّهجير القسري، كما جال مارون على كفرمشكي وخربة قنافار وعين زبدة والمنصورة وتل الذنوب وجب جنين، للغاية عينها.

واعتبر أنّ "أعظم ردّ على المكر الصّهيوني وعدوانه الهمجي الغادر، يختصر بتكاتف اللّبنانيّين وتضامنهم في هذه اللّحظة المصيريّة"، مشيرًا إلى أنّ "شعبًا ينطوي على هذه الرّوحيّة المجبولة بالمروءة والصّبر، لا بدّ أن ينتصر".