"النشرة": اصلاح معظم الاعطال في شبكة كهرباء زحلة التي تضررت جراء الغارات الاسرائيلية

افاد مراسل "النشرة"، في زحلة، عن أن "منذ ساعات الليل، باشرت فرق الصيانة التابعة لشركة كهرباء زحلة بإصلاح الأعطال على الشبكة التي تضررت جراء الغارات الاسرائيلية في مختلف البلدات الواقعة ضمن نطاق الشركة".
وأكدت ادارة الشركة أن "معظم الأعطال قد أصلحت والعمل جار لإصلاح الباقي، وان التيار الكهربائي عاد إلى معظم البلدات التي تضررت"، لافتة الى أن "فرق الصيانة جاهزة للتدخل عند اي طارئ 24/24 ساعة".
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