محافظ البقاع قرر إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح اليوم وغدًا

أصدر محافظ البقاع كمال أبو جودة، قرارًا بـ"إقفال جميع الإدارات والمؤسّسات العامّة والمصالح في محافظة البقاع اليوم الثّلثاء ويوم غد الأربعاء في 25 أيلول 2024، وذلك حفاظًا على سلامة الموظّفين والمواطنين على حدّ سواء. وسيتمّ اتخاذ قرارات لاحقة في هذا الخصوص، بناءً على التطوّرات والمستجدّات".

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