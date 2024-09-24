اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية "سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في محيط مدينة حيفا". كما افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن أن "صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الأدنى ومنطقة الكرمل وخليج حيفا".

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