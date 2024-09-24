إعلام إسرائيلي عن بلديات مدن دخلت بنطاق صواريخ حزب الله: ليس لدينا ما يكفي من الملاجئ

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن رؤساء بلديات مدن دخلت في نطاق صواريخ حزب الله في الأيام الأخيرة، قولهم بأنه "ليس لدينا ما يكفي من الملاجئ"، وسط نزوح للإسرائيليين من الشمال.

في هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن رئيس بلدية صفد، بأن "نصف سكان المدينة لا ملاجئ مناسبة لديهم تحميهم من الصواريخ".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز الجليل الطبي الإسرائيلي في نهاريا، عن وصول "تسعة مصابين إلى المركز في نهاريا حتى الآن هذا الصباح، نتيجة إطلاق الصواريخ على منطقة الجليل الغربي".

ويأتي ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان والبقاع، وبعد بدء عدوان جويّ إسرائيلي واسع النطاق أطلق عليه الجيش الإسرائيلي الاثنين اسم "سهام الشمال" شمل غارات مكثفة على الجنوب والبقاع ما تسبب بسقوط نحو 500 شهيد وأكثر من 1600 جريح بينهم أطفال ونساء.

هذا، ونفذ حزب الله عمليات إطلاق صواريخ طالت مدينة حيفا مستهدفة أهدافًا عسكرية للجيش الإسرائيلي شملت قاعدة ومطار رامات ديفيد ومطار مجيدو العسكري في العفولة، إضافة إلى القصف على منطقة الجليل.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها منذ تشرين الأول 2023، في حين يؤكد حزب الله استمرار عملياته العسكرية الداعمة لغزة لحين وقف إطلاق النار في القطاع.