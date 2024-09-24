الكرملين: التصعيد في لبنان يثير قلق روسيا وقد يتسبب في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط

شددت الرئاسة الروسية (الكرملين)، على أن "التصعيد في لبنان يثير قلق روسيا وقد يتسبب في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط"، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي الجويّ الواسع والذي بدأ أمس الاثنين على مناطق جنوب لبنان والبقاع.

وأوضح الكرملين في هذا الصعيد، أن "التسوية في الشرق الأوسط تحتكرها دولة واحدة ولا آفاق لخفض التصعيد"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة منذ تشرين الأول 2023.

وتسبب العدوان الإسرائيلي منذ الاثنين على لبنان في سقوط نحو 500 شهيد وأكثر من 1600 جريح.