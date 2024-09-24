مسؤول أميركي: نحن ودول أخرى حريصون على تقديم مخرج لإسرائيل وحزب الله للحد من التوتر

نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، قوله: "نحن ودول أخرى حريصون على تقديم مخرج لكل من إسرائيل وحزب الله للحد من التوتر"، بعد توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأشار المسؤول إلى "أننا سنطرح أفكارا لاستعادة الهدوء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع".

ويأتي ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان والبقاع، وبعد بدء عدوان جويّ إسرائيلي واسع النطاق أطلق عليه الجيش الإسرائيلي الاثنين اسم "سهام الشمال" شمل غارات مكثفة على الجنوب والبقاع ما تسبب بسقوط نحو 500 شهيد وأكثر من 1600 جريح بينهم أطفال ونساء.

هذا، ونفذ حزب الله عمليات إطلاق صواريخ طالت مدينة حيفا مستهدفة أهدافًا عسكرية للجيش الإسرائيلي شملت قاعدة ومطار رامات ديفيد ومطار مجيدو العسكري في العفولة، إضافة إلى القصف على منطقة الجليل.