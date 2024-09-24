شركة "إير فرانس" اعلنت تمديد تعليق رحلاتها من بيروت وإليها حتى 1 تشرين الأول

أعلنت شركة الخطوط الفرنسية "إير فرانس" أنها "مددت تعليق رحلاتها من بيروت وإليها لمدة أسبوع إضافي "حتى 1 تشرين الأول ضمنا وذلك بسبب الوضع الأمني هناك".

واوضح متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس، أن "الخطوط الفرنسية في المقابل تعمل بشكل طبيعي على خط الرحلات من تل أبيب وإليها والتي استؤنفت السبت".