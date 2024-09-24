أعلنت شركة الخطوط الفرنسية "إير فرانس" أنها "مددت تعليق رحلاتها من بيروت وإليها لمدة أسبوع إضافي "حتى 1 تشرين الأول ضمنا وذلك بسبب الوضع الأمني هناك".
واوضح متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس، أن "الخطوط الفرنسية في المقابل تعمل بشكل طبيعي على خط الرحلات من تل أبيب وإليها والتي استؤنفت السبت".
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "إير فرانس" اعلنت تمديد تعليق رحلاتها من بيروت وإليها حتى 1 تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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