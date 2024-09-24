اتهمت سودانيين بسحلها وسرقتها.. قرار عاجل من النائب العام في واقعة فيديو "فتاة الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة ادعاء فتاة تعرضها للسرقة من أشخاص سودانيين الجنسية، والتي ثبت عدم صحتها بعد التحقيق والفحص.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه فتاة تروي تفاصيل تعرضها لواقعة سرقة وتعد من قبل خمسة أشخاص سودانيين الجنسية، وذلك حال سيرها بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم.

أسفر فحص هذا المقطع عن تحديد شخص الشاكية -طفلة عمرها 17 سنة -، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها باستدعاء الطفلة صحبة والدها

وسؤالها عن الواقعة التي روتها بالمقطع المنشور، فقررت بعدم صحتها وأنها اعتادت الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية.

وبمعاينة النيابة العامة -بإرشاد الطفلة- لمكان الواقعة، وفحص أجهزة المراقبة الكائنة بمحيطه، فقد تأكد كذب روايتها، وهو ما تأيد بتحريات جهة البحث، وبمواجهتها بذلك قررت باختلاق تلك الواقعة بغرض جذب انتباه والدتها نحو حاجتها إلى المزيد من الرعاية والاهتمام.

كما كلفت النيابة العامة أحد خبراء "خط حماية الطفل" بفحص حالة الطفلة الاجتماعية والنفسية، وقررت إخلاء سبيلها بضمان مالي، وأمرت بتنفيذ التوصيات التي انتهى إليها تقرير الخبير.