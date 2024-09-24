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من بينهم سيتي للتحاليل.. 5 شركات ببورصة النيل تستحوذ على 92.2% من قيم تداولات أمس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

استحوذت أسهم 5 شركات مدرجة في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة– بورصة النيل- حصة سوقية بلغت 92.2% من قيم التداول وجاء ذلك خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين.
وجاء سهم شركة فتنس برايم للأندية الصحية في المركز الأول بقيمة تداولات بلغت 7.6 مليون جنيه بحصة سوقية وصلت لـ 47.5% وبحجم تداول بلغ 3.4 مليون ورقة مالية، واحتل المركز الثاني سهم شركة سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداولات وصلت إلى 4.1 مليون جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 25.7% وحجم تداولات بلغ 9.2 مليون ورقة مالية منفذة.

وتأتي سهم شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري في المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 1.49 مليون جنيه وبحصة سوقية 9.3% وبحجم تداولات وصلت لـ 1.3 مليون ورقة مالية منفذة.

وفي المركز الرابع سهم شركة فرتيكا للصناعة والتجارة بقيمة تداولات بلغت 1.03 مليون جنيه وبحصة سوقية 6.4% وبحجم تداولات وصلت لـ 965 ألف ورقة مالية منفذة.
واحتلت سهم شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية في المركز الخامس بقيمة تداولات بلغت 523 ألف جنيه وبحصة سوقية 3.3% وبحجم تداولات وصلت لـ 2.47 مليون ورقة مالية منفذة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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