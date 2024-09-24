وزراء الخارجية العرب حملوا اسرائيل مسؤولية التصعيد وأكدوا تضامنهم مع لبنان

أكد وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية، التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، ضد "التصعيد الإسرائيلي الخطير" على لبنان.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان وخصوصاً منذ صباح الاثنين، والذي أدى لسقوط 492 شهيدا و1645 جريحا في يوم واحد.
وانعقد الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وبحسب بيان صحفي: "تناول الاجتماع تطورات الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة وكذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان".
وأعرب وزراء الخارجية المجتمعون عن "الدعم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان، محملين إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، ومحذرين من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة بما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".
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