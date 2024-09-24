الدفاع المدني في غزة: 7 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي لمنزلين في مخان يونس جنوبي غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في بلاغ، عن سقوط "7 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي لمنزلين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين لا يبدو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قريبًا مع إضافة شروط جديدة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
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