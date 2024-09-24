النشرة: غارات طالت حومين الفوقا وعين قانا والشرقية وجبشيت

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارتين إسرائيليتَين استهدفتا مثلت حومين الفوقا وعين قانا. وأشار إلى غارة أخرى بين جبشيت وعبا. هذا، واستهدفت غارة مسيرة إسرائيلية بلدة الشرقية في الجنوب.

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