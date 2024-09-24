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النشرة: غارات طالت حومين الفوقا وعين قانا والشرقية وجبشيت

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أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارتين إسرائيليتَين استهدفتا مثلت حومين الفوقا وعين قانا.

وأشار إلى غارة أخرى بين جبشيت وعبا.

هذا، واستهدفت غارة مسيرة إسرائيلية بلدة الشرقية في الجنوب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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