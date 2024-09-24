مجموعة السبع: "ما من بلد سيربح" من التصعيد في الشرق الأوسط

حذّرت دول مجموعة السبع خلال اجتماع عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة من أنّ "ما من بلد سيربح من مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان إنّ "الأفعال وردود الأفعال المضادّة من شأنها أن تؤدّي إلى تضخيم هذه الدوامة الخطيرة من العنف وجرّ الشرق الأوسط بأكمله إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مع عواقب لا يمكن تصورها".

ودعا الوزراء في بيانهم إلى "وقف الدورة المدمرة الحالية".

وصدر البيان بعدما خلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على أهداف في لبنان 492 شهيدا، بينهم 35 طفلا، و1645 جريحا، وفق وزارة الصحة، في عدوان جوي واسع.