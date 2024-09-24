أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على دفعتين مستهدفا اطراف بلدة معروب واطراف بلدتي معركة وباريش. كما شن غارة بين بلدتي الحميري وطيرفلسيه. وكان قد اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفا بلدة زوطر واطراف ميفدون في وقت سابق. إلى ذلك، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "غارات حربية إسرائيلية شملت بلدتي النبي شيت وبوداي وشعت في البقاع"، كما أكد استهداف غارتين إسرائيليتين بعلبك ودورس.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات إسرائيلية استهدفت معروب ومعركة وباريش جونبًا وبعلبك والنبي شيت وبوداي وشعت ودورس بقاعًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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