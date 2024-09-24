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10 شهداء من عائلة واحدة في مجزرة إثر غارة إسرئيلية على منزل في شعت بالبقاع

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أفادت قناة المنار عن "انتهاء عمليات الإغاثة وتأكد ارتقاء 10 شهداء من عائلة واحدة في مجزرة إثر غارة إسرائيلية على منزل في شعت في البقاع".

وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت فجر اليوم بلدة شعت.

ويأتي ذلك بعد عدوان جويّ إسرائيلي واسع على لبنان أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "سهام الشمال" شمل غارات مكثفة على الجنوب والبقاع ما تسبب بسقوط نحو 500 شهيد وأكثر من 1600 جريح بينهم أطفال ونساء.

هذا، ونفذ حزب الله عمليات إطلاق صواريخ طالت مدينة حيفا مستهدفة أهدافًا عسكرية للجيش الإسرائيلي شملت قاعدة ومطار رامات ديفيد ومطار مجيدو العسكري في العفولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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