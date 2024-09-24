أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن "وزير الخارجية الصيني وانغ يي تبادل وجهات النظر مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب بشأن الوضع في الشرق الأوسط بعد لقائهما في نيويورك".
وقالت خارجية الصين في هذا الصدد: "ندعم لبنان في الحفاظ على سيادته وأمنه ونندد بقوة بالانتهاكات الإسرائيلية واسعة النطاق".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين كشفت عن لقاء بين وانغ يي وبوحبيب: ندعم لبنان ونندد بالانتهاكات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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