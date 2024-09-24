محافظ الإسكندرية: استثمارات مشتركة بين مصر والسعودية لتحقيق تنمية متكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعرب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن إعجابه بالتطور الهائل والسريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأكد المحافظ، أن الإسكندرية لها نصيب من هذه العلاقات المتينة، حيث يوجد تعاون وثيق بين القنصلية السعودية ومحافظة الإسكندرية، التي تستقبل نحو 65% من الصادرات والواردات المصرية، مشيرا إلى استثمارات الشركة المصرية السعودية للاستثمار في عدد من الشركات المصرية الواعدة بالإسكندرية.

وأشار إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى المملكة الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن الإعلان عن ضخ 5 مليارات دولار من قبل صندوق الاستثمار السعودي كمرحلة أولى لمشروعات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية واستثمارية مهمة تهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة.

وأضاف: "هناك استثمارات مصرية في المملكة من خلال 5700 شركة مصرية بحجم استثمارات بقيمة 70 مليار ريال سعودي".

وتابع: "العلاقات المصرية السعودية لا تحتاج إلى دلالات أو إحصائيات لتظهر مدى قوتها وعمقها على كافة الأصعدة، يكفينا القول بأن المملكة كانت على قمة أولويات زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية".

وأضاف: "لقد شهدت المملكة تغيرات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية بفضل الله ثم بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبرنامجه التطويري، الذي عزز فكرة التطور من خلال مشروعات حيوية يمكنها أن تحدث فروقات محلية وإقليمية ودولية".

وأوضح أن برنامج رؤية المملكة 2030 أثبت أنه يتناسب مع طموح المجتمع السعودي في بناء نموذج للدولة الحديثة، حيث شهدت المملكة تحولاً كبيراً على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وتابع: "التعاون الاستراتيجي الفعال يظهر جليًا في العديد من المجالات التجارية والثقافية والتعليمية والسياحية، فضلاً عن الإخوة السعوديين المقيمين بمصر".

وأكد أهمية استمرار تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى مكانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، لتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية مصر 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة."

جاء ذلك خلال كلمة المحافظ في احتفال القنصلية العامة السعودية بالإسكندرية، مساء الإثنين، بالعيد الوطني رقم 94 لتوحيد المملكة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1932 ويوافق عام 1351 هجرية، تحت شعار: "نحلم ونحقق".

وأقامت القنصلية السعودية في الإسكندرية مراسم استقبال بمناسبة اليوم الوطني في الذكرى رقم 94 لتوحيد المملكة، ترأسها القنصل العام السعودي بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

كما حضر الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي عدد من الجهات التنفيذية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مصر ورجال الأعمال والإعلاميين المصريين.