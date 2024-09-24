تضامن وتحذيرات.. تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

أكد اجتماع وزراء الخارجية العرب في نيويورك، على التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، إذ أدان الاجتماع بشدة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الاجتماع، أنه يحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير على لبنان، محذرا من تداعيات شن عدوان واسع بما قد يدفع لحرب إقليمية شاملة ويهدد أمن المنطقة.

وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء بالمجموعة الإسلامية لحث المجتمع الدولي على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري.