الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات جوية على 1600 هدف لحزب الله في لبنان- تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته نفذت غارات على 1600 هدف لحزب الله في الجنوب والبقاع، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وأكد جيش الاحتلال في بيان له تحت اسم "سهام الشمال" أنه خلال الساعات الأخيرة، استهدفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية وشعبة الاستخبارات، مئات الأهداف التي تشمل منصات إطلاق، مقرات ومبانٍ عسكرية لحزب الله في عدة مناطق بلبنان.

وأشار إلى أنه على مدار اليوم الماضي، أغارت مئات الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربات على حوالي 1600 هدف لحزب الله في جنوب لبنان ومنطقة البقاع في عمق لبنان ضمن عدة موجات هجومية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الجنوب والبقاع وبعلبك.

ونشر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، تحديثا جديدا لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك منذ صباح اليوم، وفيه أن الغارات أدت إلى مقتل 492 شخصا، من بينهم 35 طفلا، فضلا عن إصابة 1645 آخرين.

ويستمر القصف الإسرائيلي على المناطق المدنية بجنوب لبنان، إذ شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على النبطية والزهراني وصور وبنت جبيل وإقليم التفاح.

وشنت الطائرات غارات أخرى على مناطق القاسمية وصرفند، كما استهدفت غارة طريق المصيلح العام باتجاه النبطية، إذ أن هناك حالة من الشلل التام في الطرق جراء تكدس المواطنين النازحين تجاه بيروت.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارات جوية على حي سكران في بلدة حاروف، ولأطراف حي المقاصد في مدينة النبطية، واستهدف مبنى في عرنابة قرب مغدوشة ودمره بالكامل، واستهدف كذلك بنعفول بغارة عنيفة.

وكذلك شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت بلدات كوثرية السياد، الشرقية، النميرية وزفتا، وعين قانا.

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، إنه هاجم أكثر من 1100 هدف في لبنان، مؤكدا استخدام ما يزيد عن 1400 نوع من أنواع الذخيرة.

الجيش الإسرائيلي يهاجم 1100 هدف في لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائرات حربية وقطع جوية من جميع قواعد سلاح الجو أقلعت ونفذت خلال آخر 24 ساعة حوالي 650 طلعة هجومية لغرض إزالة تهديدات حزب الله.

وأضاف الجيش أنه هاجم مباني، وسيارات، وبنى تحتية، زاعما أن يكون بداخلها قذائف صاروخية، وصواريخ، وقاذفات صواريخ وطائرات مسيرة شكلت تهديدا وكانت مصممة للاستخدام ضد إسرائيل.

وأكد جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي سيواصل شن الغارات على مئات الأهداف في لبنان.