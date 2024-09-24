خليفة المرر يشارك في الاجتماع التنسيقي لـ «الوزاري الخليجي»

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول المجلس المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79، يهدف لتنسيق جهود دول المجلس تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن «الاجتماع هو تنسيق للجهود والأدوار للقاءات التي ستعقد بين دول المجلس وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية»، مبيناً أن «الوزراء ناقشوا أيضاً عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المواضيع المتعلقة بالعلاقات الاستراتيجية والحوار بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى استعراض المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تقوم بدور مهم وحيوي داخل منظومة الأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على جهود ومبادرات دول المجلس المتعددة سواء المبادرات الإقليمية أو الدولية، مما جعلها شريكاً أساسياً تحرص العديد من الدول والمنظمات الدولية على تعزيز تعاونها معه وتأسيس شراكات استراتيجية تمتد إلى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دول المجلس تعمل باستمرار على توسيع نطاق علاقاتها الدولية وتطويرها لتحقيق مصالح مشتركة تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية من جانب، ومن أجل ضمان الأمن والسلم الدوليين من جانب آخر.