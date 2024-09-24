الأمم المتحدة: الوضع في السودان «يائس»

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)

حذّر المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمس من أنّ الوضع في السودان «يائس» والمجتمع الدولي «لا يلاحظ ذلك»، مشيراً تحديداً إلى أوضاع النازحين الذين يحاولون الفرار من النزاع.

وأوضح غراندي أنّه منذ بدء الحرب في السودان في أبريل 2023 نزح أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم، بينهم أكثر من مليوني سوداني لجؤوا إلى دول أخرى. لكنّ ما يثير القلق بالنسبة للمسؤول الأممي هو أنّ الناس بدؤوا ينتقلون إلى ما هو أبعد من الجوار المباشر في محاولة منهم للعثور على المساعدة في مكان أبعد.

وقال: شهدنا زيادة كبيرة في عدد اللاجئين الذين يصلون إلى أوغندا، مشيراً إلى أنّ 40 ألف شخص وصلوا إلى هذه الدولة التي لا تربطها حدود مشتركة مع السودان، معرباً عن خشيته من إمكانية أن يذهب هؤلاء اللاجئون «أبعد حتى» من هذا البلد. وأوضح أنّ أكثر من 100 ألف سوداني وصلوا أيضاً إلى ليبيا، ولسوء الحظ، بسبب وجود شبكات تهريب والقرب من أوروبا، يحاول كثيرون منهم ركوب قوارب للذهاب إلى إيطاليا أو دول أوروبية أخرى، وتابع، حذّرنا الأوروبيين، مشدّداً على أنّه إذا ظلّت المساعدات الإنسانية للسودان غير كافية فإنّ السودانيين سيواصلون المضي قدماً على طريق الهجرة.

وحذّر المفوّض السامي من أنّه للأسف، بدأت هذه الأزمة تؤثّر على المنطقة بأكملها بطريقة خطرة للغاية. وتستقبل كلّ من تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى عشرات آلاف اللاجئين السودانيين، وكذلك تفعل مصر الحدودية مع السودان.

ويواجه حوالي 26 مليون سوداني انعداماً حاداً في الأمن الغذائي حيث أُعلنت حالة المجاعة في مخيّم زمزم الواقع في إقليم دارفور قرب مدينة الفاشر.

وقال غراندي ليست لدينا سوى معلومات متناثرة حول ما يحدث داخل الفاشر. وأعرب المفوّض السامي عن أسفه لحالة نقص الاهتمام المخيفة والصادمة بالأزمات التي تعصف بإفريقيا، من منطقة الساحل إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية.