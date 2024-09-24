الخارجية الأميركية: نعارض غزواً برياً إسرائيلياً للبنان ونعمل بجد للوصول إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله

اعلن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية في بيان، بان أميركا تركز على كسر حلقة الضرب والضرب المضاد بين إسرائيل وحزب الله، لافتا الى اننا نعارض غزواً برياً إسرائيلياً للبنان ونعمل بجد للوصول إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله.
ولفت المسؤول الاميركي الى ان التركيز الرئيسي لنقاشات وزير الخارجية انتوني بلينكن مع الحلفاء والشركاء هو إيجاد سبيل لمنع المزيد من التصعيد، وأفكار واشنطن تعكس مناقشاتها التي أجرتها مع الإسرائيليين.
وشدد على ان أميركا تركز على كسر حلقة "الضرب والضرب المضاد" بين إسرائيل وحزب الله، واكد بان واشنطن لا تعتقد أن الغزو البري للبنان سيسهم في تقليل التوتر بالمنطقة، ومن المهم للجميع أن يأخذوا التحضيرات الإسرائيلية على محمل الجد.
وردا على سؤال عن الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه حزب الله، قال: "لا أتذكر فترة في الذاكرة الحديثة أدى فيها التصعيد إلى عدم التصعيد".
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