شكرا لقرائتكم خبر عن الأنشطة الطبية على رأس أولويات التحالف الوطنى ضمن مبادرة "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني جهوده فى دعم الأسر الأكثر احتياجا فى نواحى مختلفة ولعل ملف الصحة يعتبر على رأس أولويات أنشطة التحالف الوطني، فعلى سبيل المثال وليس الحصر وجدنا أعضاء التحالف الوطني ينظمون أنشطة صحية فى محافظات مختلفة خلال الساعات الماضية وذلك في إطار مبادرة “إيد واحدة”، حيث نظمت جمعية الأورمان سلسلة من الأنشطة الصحية والاجتماعية في ثلاث محافظات مختلفة، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

في محافظة الغربية، تم تنظيم قافلة طبية شملت قرى عزبة المنسي وكفر عصام (مركز طنطا) وعزبة كوم عبود (مركز بسيون) والشعبية (مركز المحلة)، حيث استفاد من هذه القافلة 300 مريض تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

كما نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف، في إجراء عدد من عمليات قسطرة القلب التداخلية وغلق ثقب بالقلب لعدد من الأطفال غير القادرين من مختلف المحافظات. تم تنفيذ هذه العمليات من خلال فريق طبي متخصص عالي الكفاءة ضمن مبادرة “نبض حياة”.

جدير بالذكر أن العمليات أجراها فريق طبي متخصص عالي الكفاءة، وتنوعت ما بين قسطرة تداخلية وغلق ثقوب في البطين وثقوب في الأذين. وأوضح أن الحالات المستحقة يتم تحديدها من خلال أبحاث اجتماعية وميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود التحالف الوطني ومؤسسة صناع الخير المستمرة ضمن حملة "ايد واحدة" والتي تهدف تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

تأتي هذه الانشطة ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.